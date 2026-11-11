Kia已在英国开放两款PV5电动厢式货车新版本——PV5 Chassis和PV5 Cargo L2/H2——的订购。Electrek报道。

PV5是Kia在Platform Beyond Vehicle业务方向下推出的首款纯电动厢式货车。该车基于现代汽车的模块化E-GMP.S平台打造，该平台可支持不同的车身类型。

用于改装的底盘

PV5 Chassis版本 предназначена用于进一步改装。在英国，TGS Automotive Group提供此类改装，包括Dropside栏板平板车、Tipper自卸车或Box厢式货车版本。

该车型仅提供71.2千瓦时电池，按WLTP工况的官方续航里程最高为416公里。底盘长度为4610毫米、宽度为1895毫米、高度为1935毫米，轴距为2995毫米。转弯半径为5.5米。驾驶舱设有两个座位、12.9英寸导航屏幕、7.5英寸驾驶员显示屏，以及无线Apple CarPlay和Android Auto。

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该底盘支持最高120千瓦的直流快速充电：电池从10%充至80%预计约需30分钟。使用11千瓦交流充电时，从10%充至100%约需6小时30分钟。Dropside版本的载重能力最高为633公斤，Tipper版本为561公斤。PV5 Chassis在英国的起售价为32,916英镑，已计入预计5000英镑的Zero Emission Van Grant补贴。

更高的货运厢式货车

PV5 Cargo L2/H2长4695毫米、宽1895毫米、高2200毫米，轴距为2995毫米。得益于更高的车顶，货厢内部高度为1815毫米，容积为5.2立方米。

这款新厢式货车提供三门和四门配置，可配备两个或三个座位。三门版本最多可载630公斤，配备两扇侧滑门的四门版本最多可载600公斤。两种版本均可牵引质量最高1500公斤的拖车。PV5 Cargo L2/H2在英国也仅提供71.2千瓦时电池，按WLTP工况的续航里程最高为239英里。基础双座Essential配置起售价为35,016英镑，已计入补贴。

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