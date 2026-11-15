据法国媒体报道，法国邮政集团La Poste的数字部门Maileva遭遇网络攻击，约2200万人的个人数据遭泄露。阿纳多卢通讯社对此进行了报道。

攻击于9月被发现

据《费加罗报》和《论坛报》报道，对Maileva系统的大规模入侵发生在9月中旬。该公司隶属于Docaposte数字业务部门，后者是La Poste Group的一部分。

据网络安全平台Cyberattaque.org称，该事件影响了社会住房运营商，包括Flandre Opale Habitat和Alteal，以及医疗实验室和叙雷讷福煦医院的患者。

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哪些数据可能被获取

据媒体报道，攻击者获得了部分付款提醒信内容的访问权限。其中可能包含发票号码、治疗日期和欠款金额。

Maileva已将该事件报告给法国数据保护机构CNIL，并提交了刑事投诉。该公司表示，已按照法律要求通知所有受影响的企业客户。调查仍在进行中。

Maileva为超过7万家企业客户提供服务，并负责发送工资单、账单和挂号信件。法国媒体称，此次泄露是该国有记录以来规模最大的泄露事件之一。

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