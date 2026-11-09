本周，爱沙尼亚的一次网络攻击导致一家Selver超市冰箱内的温度升至50°C。11个欧洲国家记录了类似事件，ERR News报道。

人工智能让攻击准备更容易

塔林理工大学计算机科学教授塔内尔·塔梅特表示，在过去一年中，网络威胁发生了显著变化。据他称，人工智能越来越多地被用于寻找安全系统中的漏洞和创建恶意软件。这使得攻击能够更快地被准备，也使没有专业技术培训的人能够实施攻击。

网络犯罪分子还利用软件漏洞和员工失误。获取系统访问权限最常见的方式包括钓鱼邮件和弱密码。

医院为故障做准备

北爱沙尼亚医疗中心信息安全负责人克里斯蒂安·欣表示，医院每月记录数十万次攻击尝试，其中大多数被自动化系统拦截。该中心的分析人员每月调查200至300起事件，其中约10%需要医院采取行动。

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该医疗机构曾开展培训，以应对所有信息系统数天无法运行的情况。医院的工作依赖于相互连接的实验室和放射系统、医学影像及检查数据，尽管也可以在没有数字系统的情况下提供医疗服务，但效率较低。

事件后的恢复

爱沙尼亚信息系统局网络安全中心负责人迈·克拉夫特指出，总体而言，不可能完全防范网络事件。她认为，国家和企业需要为快速恢复运行做好准备：国家可以制定要求、监督其落实并提供咨询，而公司必须投资于自身保护。

ERR还报道称，本周在法国，黑客获得了一个冷藏库的访问权限，库内存放着用于输血和制药生产的血液样本及血浆袋。那里的温度从零下30°C升至110°C。在类似事件发生后，北爱沙尼亚医疗中心检查了自己的系统。

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