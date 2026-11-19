网络安全公司Palo Alto Networks表示，其记录到的事件数量约为四个月前的十倍。正如Politico Europe报道，当局将这波不稳定归因于新型人工智能工具能够发现现有代码中的漏洞，而恶意行为者可利用这些漏洞。

Palo Alto Networks欧洲负责人赫尔穆特·赖辛格表示，持续的攻击和漏洞警报可能成为新常态。据该刊物报道，由于一次使用人工智能的大规模网络攻击，欧盟机构的内部服务停止运作。此前还曾报道称，美国国家安全机构、美国联邦航空管理局出现中断，微软也发生全球性故障。

开源代码承压

基础开源软件组件的状况尤其令人担忧，这些组件往往由规模很小的团队和志愿者维护。10月，网络安全机构警告称，PHP编程语言存在严重漏洞。根据Politico Europe的数据，PHP支撑着70%的网络。本周，针对Java和NGINX也出现了类似警报。

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成立于2021年的PHP Foundation有两名全职员工和13名承包商。基金会董事会成员尼尔斯·阿德曼指出，重要的技术知识往往集中在利用业余时间参与项目的人手中，而他们可能突然无法继续参与。最终，发现的PHP问题并未造成灾难性后果：一些机构更新了系统或暂时关闭了系统，而一些漏洞被证明比预期更难利用。

资金与错误信号

支持开源项目的基金会从政府拨款和科技公司的捐赠中获得资金。由Anthropic、OpenAI、Google和Microsoft支持的Linux Foundation Alpha Omega项目提供了资金，最终帮助全面发现并消除PHP漏洞。德国Sovereign Tech Agency在2023—2024年向PHP投资了20.5万欧元，并承诺在2025—2026年再提供22.368万欧元。

与此同时，阿德曼表示，依赖PHP的公司中只有很小一部分提供了资金支持。欧盟网络安全局ENISA执行主任尤汉·莱帕萨尔表示，人工智能也会生成虚假或夸大的漏洞报告。ENISA正在编制最关键开源组件的清单；据莱帕萨尔称，应借助专家或人工智能工具加强这些组件的安全性。

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