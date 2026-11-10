在英国，多名女性指控喜剧演员、作家以及英国达人秀前评委大卫·威廉姆斯利用其名人身份与年轻女粉丝发生性接触，并在工作场所对女性做出不当行为。威廉姆斯否认有任何不当行为，《卫报》报道称，这是其与ITV News联合调查的结果。

亚历克斯和杰德的证词

一名被称为亚历克斯的记者消息人士称，她于2004年在一次粉丝见面会上认识威廉姆斯，当时她15岁，而他32岁。她说，她将自己的剧本和联系方式交给了这名喜剧演员，之后他给她打电话，支持她成为喜剧编剧的愿望，并提出提供帮助。

亚历克斯称，在她17岁时，她与威廉姆斯的通信和电话交谈带有了性意味，并且在2006年春天两人发生了性接触。她说，这名喜剧演员要求她发送照片，包括穿着内衣的照片，并指导她如何摆姿势。她还讲述了在威廉姆斯位于伦敦贝尔赛兹公园地区的公寓内进行的三次见面。

亚历克斯表示，三次见面都是双方同意的，但由于年龄、经验和地位的差异，她觉得自己无法反对。她认为威廉姆斯利用了自己的影响力，而他的律师则称有关诱骗的说法不实。

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另一名被该媒体称为杰德的女性称，她在15岁时认识了威廉姆斯。她说，在首次接触几周后，他邀请她到家中并主动发起性接触。为这项调查提供证词的大多数其他女性表示，与这名喜剧演员互动时她们已成年。

威廉姆斯和HarperCollins的立场

威廉姆斯的律师表示，当亚历克斯再次联系他时，他认为她已18岁；他不记得、也不相信自己曾要求她发送性化照片。他们强调，这名喜剧演员否认存在持续纠缠行为，并认为他们的短暂关系是自愿的。

威廉姆斯在致记者的信中承认，他有时对与自己有随意性关系的人行为欠考虑，也并非总是顾及他们的感受。同时，他表示自己不是性掠夺者，也没有违法。

这些指控还涉及他在英国达人秀以及出版社HarperCollins中对女性的行为。调查显示，在数年间对其行为产生担忧后，出版社终止了与威廉姆斯的合作，其中包括有关他与一名较年轻女员工存在不当性关系以及骚扰另一名女性的说法。HarperCollins于9月表示，将不再出版他的图书目录。

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