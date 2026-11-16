美国外国学生人数今秋下降9%——《卫报》

今年秋季，美国大学中的外国学生人数较去年减少9%，首次赴美学习的人数下降15%。《卫报》援引国际教育协会的一项调查报道了这一结果。

签证和旅行限制

超过800所美国学院和大学参与了这项调查。其中，88%将外国学生人数减少与签证办理流程联系起来，70%则与旅行限制联系起来。

美国总统唐纳德·特朗普的政府正在收紧移民政策，并改变对高等教育的做法。美国国土安全部提议要求教育机构为每名选择性实习培训项目，即OPT项目的参与者支付7万美元。

该规则尚未生效，预计可能成为诉讼对象。与此同时，今年秋季参加OPT项目的人数减少了6%。政府还最终批准了一项规定，限制外国学生在未获得联邦政府单独许可的情况下在美国停留不超过四年，但法院暂时阻止了该规定的实施。

研究生阶段降幅最大

在研究生教育阶段，外国学生人数降幅最为显著，达到15%。本科项目中的外国学生人数减少了3%。调查还显示，来自印度的学生人数下降；印度向美国输送的学生人数多于其他任何国家。

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如果OPT机会受到限制，95%的受访院校预测，外国学生很可能会选择其他国家求学。国际教育协会的研究人员还将日益激烈的全球学生竞争和美国教育的高成本列为相关因素。

对大学和经济的影响

Nafsa协会与JB International公司估算，今年秋季外国学生对美国经济的贡献减少了24亿美元。大学积极招收来自海外的学生，其中一个原因是学费收入。

例如，在克利夫兰州立大学，外国学生人数两年内减少了46%，从2025年秋季的1542人降至今年秋季的828人。教务长尼加曼特·斯里达尔估计，这一下降对该校预算的影响为200万至400万美元。

原始报道见《卫报》。

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