德国过度负债人数增至736万——Tagesschau

德国过度负债的成年人人数增至736万。根据Creditreform公司最新发布的《债务人地图集》，这一数字比一年前增加了29.3万，增幅略高于4%，Tagesschau报道。该研究的统计截止日期为10月1日。

过度负债者占该国成年人口的比例增加了0.42个百分点，达到10.58%。Creditreform表示，由于生活成本高昂、能源和住房支出巨大，以及劳动力市场形势恶化，私人消费者的财务状况已经恶化。

该公司指出，由于采用了新的计算方法，当前数据无法与往年数据直接比较。同时，2025年的数据已通过数学统计方法进行追溯性重新计算，因此可以与新数据进行比较。

30岁以下人群增加

研究数据显示，过度负债最常见的原因是疾病、成瘾或事故，以及失业。30岁以下人群中，过度负债人数增长尤为明显，增加了5.8%，达到117万。

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总体而言，过度负债人数最多的是30岁至49岁年龄组。Creditreform经济研究负责人帕特里克-路德维希·汉奇预计，明年过度负债消费者的人数还将继续增加。

不来梅占比最高

在所有成年人中，过度负债者占比最高的是不来梅，为15.89%。其后是北莱茵-威斯特法伦州的13.19%和萨克森-安哈尔特州的13.08%。巴伐利亚州的指标最低，为7.58%，其后是巴登-符腾堡州的8.73%和勃兰登堡州的9.15%。

在县级层面，占比最低的是巴伐利亚州的艾希施泰特县，为4.75%，以及埃尔朗根-赫希施塔特县，为4.99%。在城市中，盖尔森基兴的指标最高，为25.43%，不来梅港为23.67%。

Creditreform根据官方登记册的匿名化数据、在线零售商的数据及其他来源编制《债务人地图集》。该公司考虑庭前催缴和追收程序、强制追收或判决执行，以及个人破产。仅收到一次债务付款提醒，并不意味着该人会被归类为过度负债者。

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