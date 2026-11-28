在截至2026年9月的12个月内，欧洲归咎于俄罗斯联邦这一侵略国的破坏事件数量增长了16%。据《国会山报》报道，国际战略研究所（IISS）的一份报告称，纵火和爆炸物的使用大约翻了一番。

针对关键基础设施的袭击

IISS评估认为，俄罗斯正在对欧洲发动“非传统战争”，其中包括俄罗斯情报机构对关键基础设施的袭击。与此同时，尽管破坏事件数量增加，记录在案的活动总量有所下降。

分析人士认为，这场行动尚未实现其削弱和破坏对乌克兰支持的战略目标。欧洲国家继续向乌克兰提供军事援助，欧洲国家2025年的国防开支比俄罗斯高出9.6%。

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德国和波兰面临的风险

IISS认为，在欧洲国家中，俄罗斯情报机构极有可能将重点更多放在德国和波兰。两国的运输、物流和工业网络对于确保向乌克兰供应物资至关重要。

分析人士警告称，由于误判空间缩小，可能发生造成大量伤亡的事件。此类袭击——无论是蓄意的还是由错误导致的——都可能引发要求作出回应的呼声，并暴露欧洲各国政府之间的分歧。

根据联合国乌克兰人权监测团的数据，俄罗斯的袭击在10月造成372名平民死亡、1,981人受伤。联合国表示，这比2025年10月高出95%。

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