美国空军两名军人上周在五角大楼归类为“非敌对”的事件中死亡。此后，自2月28日对伊战争开始以来死亡的美国军人总数升至23人，Defense News报道。

死亡情况

在美国国防部更新后的伤亡分析系统（DCAS）中，两起死亡均被列入“非敌对”类别，即与直接作战行动无关。其中一起被标注为与疾病或受伤有关，另一起的状态为pending。

其中一名死者在美国空军服现役，另一名是空军国民警卫队军人。两人均为E5–E9级别的男性士官。一人的年龄在31岁至35岁之间，另一人超过35岁。

据一名空军发言人称，一名军人死于美国中央司令部责任区，该责任区从非洲东北部延伸，经中东至中亚和南亚。另一人死于美国境内。状态为pending的案件正在调查中，但该部门未说明由哪个机构负责调查。

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死者姓名目前尚未公布。这名空军发言人也未解释为何在通知亲属后仍未公布其姓名，而美国国防部政策通常对此有相关规定。

两类伤亡

两起案件均被列入Overseas Operations类别，而非Epic Fury行动。一名五角大楼发言人解释说，这是因为美国认为Epic Fury行动已经结束。目前，Overseas Operations类别中列有8名死亡军人：4人在作战情况下死亡，4人在非敌对情况下死亡。

Epic Fury类别列有15名死亡人员。自战争开始以来，两个类别中共有866名美国军人在战斗中受伤：417人在Epic Fury框架内受伤，449人在Overseas Operations类别中受伤。

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