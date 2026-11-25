《自然》报道，全球报告的登革热病例数从1990年的43万例增至2024年的1470万例。新分析的结果于11月22日在美国马里兰州国家港举行的美国热带医学与卫生学会年会上公布。

数据如何收集

登革热是一种由受感染蚊虫传播的病毒性疾病，可引发发热、头痛和剧烈骨痛。其主要传播媒介是埃及伊蚊（Aedes aegypti），这种蚊子非常适应温暖的城市环境。

登革热病例通常记录在不同的数据库中，这些数据库彼此难以比较。一个包括伦敦卫生与热带医学院流行病学家Ahyon Lim在内的研究团队汇总了可获得的数据，并使用统计建模来填补统计数据中的空白。研究结果也在同行评审前以预印本形式发布在Research Square平台上。

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未参与这项工作的、新加坡Duke–NUS医学院登革热病毒学家Eng Eong Ooi表示，报告病例数的增加并不令人意外。他说，越来越多的人生活在存在登革热感染风险的城市地区。

巴西的Wolbachia试验

会议还公布了美洲首项随机对照试验的结果，该试验评估携带Wolbachia细菌的蚊子对登革热传播的影响。这种细菌会降低蚊子传播病毒的能力，并会传给其后代。

2021年1月至2022年5月，研究人员在巴西指定地区释放了约3200万只感染Wolbachia的蚊子。他们观察了近6000名居住在蚊子释放地区及其外部的儿童，并在2020年至2024年间每年采集血样。与没有Wolbachia的地区的儿童相比，来自释放此类蚊子地区的儿童感染登革热的可能性低68%。

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