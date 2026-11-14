自2026年初以来，全球已有数万人因极端天气事件死亡，据该报评估，这一数字还将继续上升。《卫报》报道，预计今年也将成为有记录以来最暖的四个年份之一。

该报指出，在自1850年开始气象观测以来最炎热的夏季过后，2026年的全球气温与2023年的纪录持平，比工业化前水平高2.04°C。据《卫报》报道，大气中的二氧化碳含量达到了200万年来未曾记录过的水平。

高温、火灾和干旱

5月，印度和孟加拉国部分城市的气温超过45°C，巴基斯坦信德省的气温达到52°C。南亚至少47起死亡与高温有关。

据该报估计，8月高温导致欧洲城市约5万人死亡。其中三分之二的超额死亡与气候危机有关。干旱还迫使罗马尼亚关闭其唯一一座核电站，因为多瑙河水位过低，无法补充冷却系统。

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在加拿大，近千起森林火灾烧毁了300万公顷土地，烟雾蔓延至纽约。在欧洲，火灾覆盖了68.6万公顷土地——是此前20年平均水平的两倍。

洪水和山体滑坡

强降雨和山体滑坡在非洲、亚洲和拉丁美洲造成重大伤亡。2月，巴西茹伊斯迪福拉市因创纪录降雨导致72人死亡，逾1万名居民被迫离开家园。3月，洪水和山体滑坡在埃塞俄比亚造成至少131人死亡，在肯尼亚造成80人死亡，在坦桑尼亚造成18人死亡。

8月，在尼泊尔伦德科拉河谷，岩石和冰川冰块坍塌引发的水流和碎屑流冲毁了当地社区。至少1,300人死亡，逾5,000人被视为失踪，另有8,600人需要医疗救助。科学家将异常高温和长期冻土退化列为可能因素。

世界气象组织报告称，地球气候系统中的能量积累正在加速：其超过90%的过剩能量储存在海洋中。6月，海表温度开始超过此前的最高值，6月2日确认出现新的厄尔尼诺现象。

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