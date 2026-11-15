《耶路撒冷邮报》报道，2026年初以来，以色列因犯罪暴力死亡的阿拉伯人人数在周六发生两起致命事件后升至201人。在卡夫尔曼达，一枚针对一家企业的手榴弹袭击造成来自达利亚特卡梅尔的莉娜·卡西姆·齐丹死亡。同日晚些时候，沙龙地区泰伊贝的一名男子被枪杀。第二起杀人事件的情况仍不清楚。

卡夫尔曼达袭击事件

齐丹并非袭击目标，她在卡夫尔曼达一个繁忙的商业区遇害。根据报道中的图片说明，手榴弹爆炸还造成4人受伤。

据Abraham Initiatives组织数据，201名死者中包括192名以色列公民和9名居民。受害者中有14名妇女和女孩。其中，167人遭枪击身亡，10人死于刀伤，7人死于火灾，另有1人死于汽车袭击。该组织还表示，9人遭警察枪击。

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这是以色列阿拉伯社区因犯罪暴力死亡人数超过100人的第六年。过去四年中，死亡人数每年都超过200人。2025年同期有226人死亡，因此目前的数字约低11%。

对当局行动的批评

Abraham Initiatives联席执行主任沙希拉·沙拉比表示，企业主面临勒索和敲诈，父母担心孩子会被犯罪团伙招募。她说，此类组织也在不断扩大其对政府招标、私营企业和地方机构的影响力。

阿拉伯公民权利中心Mossawa主任贾法尔·法拉赫呼吁解雇警察总监和地区指挥官，并追究他们未能打击犯罪的责任。以色列阿拉伯人高级监督委员会主席贾迈勒·扎哈勒卡指责政府无所作为，并呼吁通过一项具有约束力的政府决定，以根除阿拉伯社会中的犯罪组织。

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