朝鲜领导人金正恩可能无视了美国总统唐纳德·特朗普与其建立联系的尝试。去年，特朗普曾致电金正恩，并试图通过沟通渠道与其联系，但未得到回应，《独立报》报道，并援引知情的《华尔街日报》消息人士称。

未拆封的信件

在多次联系未果后，美国官员将特朗普的信交给了纽约的一名朝鲜外交官。此后，这名外交官将未拆封的信退还给一名美国代表。

特朗普上周访问中国期间，曾公开表示可能与金正恩会面，并据该媒体报道要求助手安排会面。然而，会面并未举行。与此同时，一名特朗普政府官员对《华尔街日报》表示，没有尝试安排与金正恩会面。

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核计划问题

在此次访问前，美国官员讨论了为潜在谈判做准备的方案。其中包括一种措辞：既不正式承认朝鲜为核国家，也不包含美国一贯要求其销毁核武器的要求。美国则将寻求限制核试验和导弹试验，并发展外交接触。

白宫向《华尔街日报》表示，仍致力于朝鲜半岛无核化。特朗普和金正恩此前曾三次会面，其中包括2019年，当时特朗普成为首位踏上朝鲜领土的在任美国总统。这些接触在无核化问题上未取得实质性成果。

本月早些时候，国际原子能机构表示，朝鲜正在扩大其铀浓缩设施。据估计，该国拥有约60枚核弹头，以及能够打击美国本土的洲际弹道导弹。

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