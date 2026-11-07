梅赛德斯车手基米·安东内利在巴西若泽·卡洛斯·帕塞赛道举行的一级方程式圣保罗大奖赛第二次自由练习赛中跑出最快成绩。他的成绩为1分10.763秒。据《The Rio Times》报道，安东内利领先迈凯伦车手兰多·诺里斯0.253秒。

诺里斯和维斯塔潘位列前三

红牛车手马克斯·维斯塔潘在本次练习赛中排名第三，落后领跑者0.259秒。安东内利在梅赛德斯的队友乔治·拉塞尔以落后0.273秒排名第四，迈凯伦车手奥斯卡·皮亚斯特里排名第五，落后0.321秒。

在第一次练习赛中，诺里斯跑出最快成绩，为1分11.717秒。安东内利当时排名第二，落后这位英国车手0.082秒。自由练习赛不计入锦标赛积分：车队利用其在排位赛前测试赛车设定、轮胎和发动机工作模式。

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拉塞尔受罚，卡马拉被警告

维斯塔潘报告了转向问题，红牛表示正在考虑对他的赛车进行改动。拉塞尔因更换发动机已被处以发车位后退五位的处罚。若梅赛德斯在比赛结束后至少领先法拉利三分，便可在圣保罗赢得车队总冠军。

巴西奥迪车手加布里埃尔·博尔托莱托在第二次练习赛中排名第八，落后安东内利1.017秒。代表哈斯首次参加大奖赛的拉斐尔·卡马拉排名第16。赛会干事因他在第15号弯阻挡法拉利车手夏尔·勒克莱尔而对其作出警告。第三次练习赛定于11月7日举行，排位赛将在同一天进行，正赛则于11月8日举行。

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