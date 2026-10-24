在澳大利亚，阿德莱德电影节表示，其一名观众在观看影片《Jim Queen》后，于阿德莱德中央商务区遭到袭击。该男子因伤势严重被送往医院。正如ABC News报道，主办方认为，他们获悉的言语辱骂性质表明，此次袭击可能带有恐同动机。

袭击经过

据电影节称，事件发生在周六晚间观众离开活动后。受害者当时正在等待交通工具回家。电影节首席执行官马特·凯斯廷表示，该男子起初遭到恐同言论辱骂，随后袭击演变为肢体暴力。

凯斯廷表示，这名观众遭受骨折，并在医院至少住了一天。他补充说，该男子已离开医疗机构，据他掌握的信息正在康复。

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警方调查

警方证实，周日约3时50分，警方接报称一名男子在阿德莱德市中心北台街和班克街附近遭一群其不认识的人袭击，并作出响应。受害者被送往医院。执法人员正在确认参与袭击者的身份。

阿德莱德电影节和Feast Festival在联合声明中表示，他们对此事件深感悲痛和震惊，并明确谴责一切形式的歧视。南澳大利亚州总检察长凯亚姆·马赫表示，恐同辱骂在该州没有容身之地。

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