在美国纽约，Lionsgate电影公司负责人亚当·福格尔森表示，工作室并不急于宣布《饥饿游戏》系列的第七部电影。该系列的进一步发展将取决于作家苏珊娜·柯林斯；她在自己作品的影视改编中仍保持积极的创作角色，Variety报道。

工作室等待作者的决定

在《饥饿游戏：收获日黎明》的首映式上，福格尔森表示，柯林斯不会无缘无故地创作故事。他说，如果作者认为自己有一个重要的故事要讲，她就会把它写出来，而工作室也将从中受益。

柯林斯出席了首映式，但没有接受采访。在为读者签名时，当被问及可能推出的新书，她用两个英文单词回答：“We’ll see”。该系列导演弗朗西斯·劳伦斯指出，这位作家不会告诉电影团队她是否正在创作新小说，也不会就此提供任何暗示。

新前传的成功

系列第六部电影《收获日黎明》上映首周票房收入为1.2亿美元。这几乎是2023年前传《鸣鸟与蛇之歌》首映时4400万美元票房的三倍。

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根据RelishMix的数据，《收获日黎明》在首映前的社交媒体触达量为6.52亿。这比《鸣鸟与蛇之歌》的3.93亿高出66%。

黑密斯故事的人气

柯林斯的新小说聚焦黑密斯·阿伯纳西的起源，首周在美国售出超过120万册。这是《鸣鸟与蛇之歌》首周销量的两倍，也是《嘲笑鸟》的三倍。到2026年1月，其英文版全球销量已超过440万册。

该影视改编作品还获得了系列中最高的观众评分：烂番茄94%，Letterboxd满分5分中为4.1分。福格尔森称柯林斯是该系列的创意架构师，并强调Lionsgate希望在项目工作的所有阶段保持她的影响力。

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