在美国洛杉矶，影评界人士对大卫·芬奇执导的《The Further Mis-Adventures of Cliff Booth》给予了积极评价。这部影片是昆汀·塔伦蒂诺电影《好莱坞往事》的续作。正如《综艺》报道，评论家称该片是一部适合轻松观看的引人入胜之作，也是对好莱坞和洛杉矶的致敬。

首批评价

影评人西蒙·汤普森将芬奇的作品形容为一封写给洛杉矶的情书，并提到其折衷的演员阵容和影片的最后部分。影评人扎克·波普称，这部影片结合了塔伦蒂诺标志性的混乱、芬奇对细节的关注以及布拉德·皮特的魅力。

The Wrap高级记者德鲁·泰勒写道，他“完全爱上了”这部电影。Critics Choice成员里基·瓦莱罗称其为年度最佳影片之一。《综艺》评论员克莱顿·戴维斯将该片形容为一部狂野而有趣的电影，并特别称赞了皮特、伊丽莎白·德比齐、斯科特·凯恩和彼得·威勒的表演。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

剧情与团队

影片故事发生在1977年，即《好莱坞往事》事件八年后。布拉德·皮特再次饰演特技演员克里夫·布斯，他担任一家好莱坞电影公司的问题解决人，在为一位受欢迎的电影演员工作时陷入了复杂处境。演员阵容还包括伊丽莎白·德比齐、斯科特·凯恩、叶海亚·阿卜杜勒-迈丁二世、卡拉·古奇诺和彼得·威勒。

剧本由昆汀·塔伦蒂诺编写，他没有担任该项目导演，因为据《综艺》报道，他计划只再拍摄一部剧情长片。芬奇表示，剧本初稿共有230页，他删减了其中60页。

院线与流媒体发行

该片将于11月25日仅在IMAX影院上映，并于12月23日在Netflix上线。皮特凭借在2019年原作中饰演克里夫·布斯获得奥斯卡奖；该片全球票房达4.1亿美元，并获得10项美国电影艺术与科学学院奖提名。

关注我们在