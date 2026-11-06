英国七叶树提前半年多开花——《卫报》

英国的七叶树比正常时间提前半年多开始开花，并出现春季生长的迹象。在经历了极端高温和干旱的夏季后，温和的秋季天气可能促成了这一现象，《卫报》报道。

英国所有地区的10月都比平均水平更暖。这是平均气温连续第九个月高于常态。

对传粉者的风险

林地信托基金会自然保护项目负责人克里斯·尼科尔斯表示，过早开花令人担忧，因为这可能扰乱树木与传粉昆虫之间的同步关系。他说，树木必须在特定时期开放，以使其周期与其所依赖的昆虫活动相吻合。

林地信托基金会公民科学项目经理凯特·卢思韦特称，提早开花是树木承受压力的迹象。她认为，干旱可能迫使树木暂停重要的生理过程，类似于冬季休眠。降雨后，植物可能在非季节性时期恢复春季开花。

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高温和干旱的后果

夏季，许多树木经历了所谓的“早秋”：它们枯萎并过早落叶。专家还表示，英格兰的老橡树正因高温和干旱而死亡。

英国皇家植物园邱园树木收藏负责人凯文·马丁指出，当地树木园中的树木也正在进入过早的春季生长。他解释说，由于夏季压力，树木进入了休眠状态，而秋季温暖的条件再次刺激了它们的生长。马丁估计，这一现象的全面影响要到2028年春季才能明朗。

马丁还表示，干旱过后，树木，特别是英格兰东南部的树木，生长增量很少，在风暴中更容易受损。在奥斯汀和博埃洛风暴期间，记录到的树木受损和倒伏案例多于此类风力下的预期。

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