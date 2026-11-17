塞浦路斯正在建设四座新的固定式海水淡化设施，以便未来通过海水满足该国全部用水需求。据Cyprus Mail援引农业部长克里斯托斯·塞内基斯的话报道，该项目将耗资超过2亿欧元。

该部长称，这项计划是自20世纪80年代以来该国在水安全领域最昂贵的投资。他表示，项目完成后，水库中的水将为农民预留。这将使农民能够提前了解可用水量，并为每个季节规划工作。

水利基础设施投资

塞内基斯将这项投资的规模与库里斯大坝和南部输水管道的建设相提并论。该部明年预算中约43%将用于水利基础设施。

该部门还在发展基础设施，以扩大再生水的使用。计划在本月底前完成一项在家用水龙头上安装节水装置的项目。部长表示，这将以较低成本实现显著节水。

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对农民的援助及以色列公司的参与

塞浦路斯农民仍在感受去年干旱造成的影响。塞内基斯表示，他已向欧盟提交了一份有文件证明的申请，获得460万欧元用于补偿收入损失。向生产者支付款项预计将在未来两个月内进行。

以色列国有水务公司Mekorot自2015年以来一直是塞浦路斯海水淡化计划的关键合作伙伴之一，当时水资源发展部开始就利马索尔和拉纳卡的设施与该公司合作。Mekorot的一个部门在利马索尔启用了一座价值5000万欧元的设施，其设计日产水4万立方米，并可增至6万立方米。预计两座设施将满足该岛约40%的用水量。

一家以色列承包商还在利马索尔的加里利斯河上建设一座移动式设施，日产能为1万立方米。由于与中东战争相关的设备交付延误，该设施尚未投入运行。

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