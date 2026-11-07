在联合国大会互动对话期间，塞浦路斯和希腊向土耳其提名的联合国秘书长候选人费里敦·西尼尔利奥卢提出了有关国际法、塞浦路斯共和国地位以及土耳其—利比亚备忘录的问题。据Cyprus Mail报道，他表示将在工作中以《联合国宪章》为指导，包括在塞浦路斯问题上，但没有直接回答大多数提问。

塞浦路斯问题

塞浦路斯常驻联合国代表玛丽亚·米海尔提及西尼尔利奥卢于2022年5月19日以国家身份写的一封信。她表示，该文件声称塞浦路斯共和国于1963年已不再作为法律实体存在。

她询问该候选人是否承认塞浦路斯的主权、独立、领土完整及其联合国会员国地位。米海尔还要求他谴责2023年8月在皮拉发生的针对维和人员的袭击，接受安理会关于瓦罗沙的立场，并承诺执行安理会决议。

这名塞浦路斯外交官还提出土耳其可能存在侵犯人权的问题，并询问西尼尔利奥卢是否会支持对这些指控进行独立、公正和有效的调查。她问及他对联合国人权事务办公室评估的立场；该办公室认定，在2025年伊斯坦布尔市长埃克雷姆·伊马莫格鲁被捕后实施的全面示威禁令是非法的。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

希腊的反对意见

希腊常驻联合国代表阿格拉娅·巴尔塔重点谈及2019年土耳其—利比亚海洋备忘录。她表示，土耳其和利比亚没有相邻或相对的海岸线，也没有共同海上边界，而该协议没有考虑克里特岛和佐泽卡尼索斯群岛。

巴尔塔称该备忘录是试图重塑地理格局，并表示利比亚众议院最近对其进行的批准并未赋予该协议法律效力。她询问这名候选人，他遵守国际法的承诺如何能与为此类主张辩护相一致。

西尼尔利奥卢表示，《联合国宪章》将决定其工作，包括在塞浦路斯问题上。他还引用前联合国秘书长达格·哈马舍尔德的话，称中立是正直的体现，但没有直接回答有关承认塞浦路斯、皮拉、瓦罗沙和人权的问题。

关于该备忘录，西尼尔利奥卢表示，他的候选资格由土耳其提名，但他不代表该国。他还提醒说，希腊曾支持他当选欧安组织秘书长，并表示他已多次展示出作为一名公正且独立的国际公务员的能力。要被任命为联合国秘书长，候选人必须在安理会获得至少九票，且没有常任理事国行使否决权，之后其候选资格还须获得联合国大会批准。

关注我们在