塞浦路斯能源部长米哈利斯·达米亚努表示，该国已发现的六个天然气田估计蕴藏20万亿立方英尺天然气。他说，预计将于2028年上半年从克罗诺斯气田产出首批天然气，据《塞浦路斯邮报》报道。

关于克罗诺斯气田的决定

达米亚努在尼科西亚举行的《经济学人》年度会议上表示，意大利埃尼公司和法国道达尔能源公司于7月就克罗诺斯气田作出了最终投资决定。双方于10月签署了实施该项目的主要合同。

克罗诺斯气田的天然气计划通过埃及现有基础设施运往国际市场，主要是欧洲。部长表示，阿芙罗狄蒂气田的相关工作也在推进，涉及该气田的与埃及关键协议已经达成。

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能源孤立与互联项目

第5和第10区块的合作伙伴正在考虑开发和销售其发现资源的方案。达米亚努指出，近期霍尔木兹海峡危机表明，有必要实现能源来源、供应路线、基础设施和合作伙伴关系的多元化。

他还指出，塞浦路斯规模较小且孤立的电力系统没有国家间连接，因此对进口燃料存在显著依赖。部长将减少这种依赖与发展储能、升级电网以及Great Sea Interconnector项目联系起来；该项目将连接塞浦路斯、希腊和以色列。

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