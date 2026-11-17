塞浦路斯已启动程序，向Great Sea Interconnector项目运营商拨付首笔2500万欧元。该项目是连接克里特岛和塞浦路斯的海底电力连接。政府发言人康斯坦蒂诺斯·莱廷比奥蒂斯表示，程序已经启动，但其完成取决于监管决定，Cyprus Mail报道。

款项将如何支付

据该报报道，政府应将资金划拨给塞浦路斯输电系统运营商。该运营商必须获得能源监管机构的书面批准，随后将向管理Great Sea Interconnector项目的希腊独立输电运营商Admie转拨2500万欧元。

塞浦路斯通讯社援引消息人士报道称，这笔款项原计划作为单独费用计入电费账单。同时，Cyprus Mail的消息人士称，未来几个月该项收费将显示在账单上，但应予以扣除，因为费用将由政府承担。因此，这笔资金实际上将由纳税人承担。

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融资条件和路线勘测

塞浦路斯和希腊商定，塞浦路斯将在2025年至2029年期间每年支付2500万欧元，融资总额不超过1.25亿欧元。2024年9月，两国政府签署合作备忘录，为五年建设阶段确定了这一上限。

塞浦路斯总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯此前曾将付款与发布Navtex航行警告以恢复深水勘测联系起来。应法国公司Nexans——该海底电缆制造商——的请求，希腊当局于11月6日发布了此类航行警告。法国科考船Abeille Marengo于11月10日从克里特岛伊拉克利翁出发，前往卡尔帕索斯岛以东水域；11月12日，电缆路线勘测在国际水域开始。

Admie此前表示，希腊和塞浦路斯电力系统之间的Great Sea Interconnector段计划于2031年底前完工。

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