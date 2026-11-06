塞浦路斯将对国营医疗服务机构Okypy的财政支持延长至2026年底。卫生部长内奥菲托斯·哈拉兰比迪斯表示，目前没有改变提供这项援助机制的计划，据《Cyprus Mail》报道。

审查Okypy的财务状况

部长表示，普华永道已在开展研究，评估医疗服务持续运作所需的额外措施。在讨论卫生部2027年预算期间，议会卫生委员会审议了国营医院经济自主权的问题。

哈拉兰比迪斯称，一个由经济学家组成的特别小组正在分析Okypy的财务状况，以及增加收入和削减开支的可能性。另一个由Okypy、卫生部和财政部代表参与的委员会正在准备一份关于医疗服务可持续性的报告。该文件应能让部长更清楚地了解确保Okypy在2027年不间断运作所需采取的措施。

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呼吁改革

部长指出，Okypy目前拥有足够的储备继续运作，但该机构必须实现财务可持续，并拥有平衡的预算。

议会卫生委员会主席萨维娅·奥尔法尼杜表示，Okypy和国营医院不应需要政府补贴。她还呼吁进行改革，以确保国家Gesy医疗保健系统的长期可持续性，包括应对系统缺陷、滥用行为、医疗服务排队以及服务质量下降等问题。

议员乔治·潘博里迪斯对国营医院的自主权表示担忧，并提出了人员配备、人事管理以及对公务员体系依赖的问题。议员莉察·德鲁西奥蒂表示，Okypy的自主权主要停留在纸面上，而政府补贴不但没有减少赤字，反而在增加。

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