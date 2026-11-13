塞浦路斯预计，2027年国防总开支将达到国内生产总值的约2.2%。国防部代理常务秘书斯泰利奥斯·孔图里斯在众议院财政委员会讨论该部2027年预算时提出了这一测算，《Cyprus Mail》报道。

支出预测

预计2028年国防开支总指标将略微降至GDP的2.11%。这些测算计入了欧盟“欧洲安全行动”（Security Action for Europe，简称SAFE）计划框架内的支出。

直接用于加强防御能力的支出预计将在2027年占GDP的1.06%，并在2028年约占GDP的1%。相比之下，2026年该指标为GDP的0.73%。

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国防工业发展

国防部长瓦西利斯·帕尔马斯表示，发展国家国防工业是政府的优先事项之一。他说，对该领域的投资将同时扩大国民警卫队的能力，并促进该国经济发展。

帕尔马斯指出，当地国防工业已在开发对国民警卫队武器装备计划十分重要的技术项目。在该部的其他工作方向中，他列举了加强国民警卫队的威慑潜力和军事能力、保护环境并提高其应对气候变化影响的韧性，以及推动国防部门数字化转型和引入新技术。

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