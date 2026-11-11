塞浦路斯批准了至2032年的国家人工智能发展战略，该战略 предусматривает在公共服务、商业和科研领域应用人工智能。同时，落实该文件关键方向的支出尚未确定：相关金额将在未来的行动计划中测算，Cyprus Mail报道。

获批版本的战略共有120页，而7月用于公众咨询的草案为101页。该文件加强了保障措施，明确了各机构之间的责任划分，并增加了对塞浦路斯研究与创新生态系统开发技术的支持。

政府机构的期限被推迟

各部委和其他政府机构必须在2027年底前公布各自的人工智能应用战略。该文件此前版本的截止日期为2027年3月。这些计划将每年更新一次，并每三年进行一次全面审查。

最终实施章节还删除了若干明确期限。具体而言，草案提出在八个月内采购六项变革性人工智能解决方案，并在12个月内为每个部委确定五个优先使用场景。取而代之的是，实施被分为三个阶段：启动治理机制并确定优先事项，实施首批项目组合，以及扩大已展示成效的倡议。

计划从12个拟议的旗舰项目中选出六个国家级变革项目。首批实施项目应在12至24个月内产生可衡量的效果，但各阶段没有严格的时间表。

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企业承担的义务减少

最终版本明确指出，除现行欧洲和国家法律之外，该战略不会为私营组织创设新的法律义务。建议企业——中小企业除外——将人工智能实施计划正式化。

国家人工智能合规框架将提供建议和准备协助，但不会进行合格评定、颁发证书，也不意味着对系统的监管批准。此外，该文件区分了技术测试环境与欧盟《人工智能法案》规定的监管“沙盒”。

该战略保留了设立人工智能初创企业投资共同融资基金的提议：该基金可为单家公司每轮最高100万欧元的私人投资提供等额配资。不过，基金的参数仍需与相关政府机构协调。为微型企业提供的措施包括代金券、实施补助金、用于云和计算能力的资源信贷、员工培训以及集成支持。

财务参数尚未确定

该战略的目标是将使用人工智能的企业比例从2025年的9.3%提高到2030年的75%。其他目标包括到2032年培养至少3000名人工智能专业人才、培育三家人工智能“独角兽”企业，并使该国在这一领域的研究方面跻身欧洲国家前15名。

同时，该文件未评估治理结构、数据和人工智能基础设施、卓越中心、测试环境及教育项目的资金需求。这些测算将出现在行动计划和机构计划中。

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