塞浦路斯政府已就一项法案启动公众咨询，该法案拟规定创建和维护社交媒体账户的最低年龄为15岁。据《塞浦路斯邮报》报道，15岁以下儿童即使获得父母或法定监护人的同意，也不得创建或维护此类账户。

儿童保护计划

该法案是保护儿童使用社交媒体行动计划第一方向的一部分，塞浦路斯部长理事会于9月批准了该计划。该计划 предусматривает立法监管、使用技术工具，以及教育和提高意识。

塞浦路斯总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯表示，社交媒体为沟通、学习、自我表达和创造力提供了机会。同时，他说，接触不当内容、网络欺凌、持续的社会比较以及过度使用平台，为儿童带来了新的挑战。

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年龄验证与监管

拟议规则将仅适用于社交媒体。为遵守年龄限制，平台将被要求引入验证用户年龄的机制。

作为国家数字服务协调机构，广播、电视和数字服务主管部门将监督法律的执行。如有违规，该机构将能够采取行政措施并处以罚款。公众意见正通过“公民之声”平台收集，咨询将持续至2026年12月11日。

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