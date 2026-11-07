塞浦路斯将启动四年期吸引投资者战略——《塞浦路斯邮报》

塞浦路斯将启动一项为期四年的战略，以吸引外国投资者和高技能人才。内政部长康斯坦蒂诺斯·约阿努在尼科西亚举行的美国商会年度会议上表示，《塞浦路斯邮报》报道。

约阿努介绍了政府吸引投资战略，并强调投资者信心取决于透明的程序、有效的监管以及公共服务部门的高效运作。他还称，跨大西洋合作是塞浦路斯一项明确的战略优先事项，其基础是民主和对国际法的尊重。

与美国的合作

部长表示，塞浦路斯与美国之间的战略对话为安全、危机管理、能源、贸易、投资和教育领域的合作提供了框架。他称，此类伙伴关系的目标是加强商业联系并取得实际成果。

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约阿努指出，跨大西洋液化天然气贸易和东地中海资源可帮助欧洲实现能源供应多元化。他表示，美国公司在塞浦路斯专属经济区的存在，展示了这种合作的价值。

能源与贸易路线

部长补充说，可再生能源、储能和电力互联项目必须以适当的技术评估、可靠的融资和环境责任为基础，并遵守国际法。

约阿努还指出，印度—中东—欧洲经济走廊带来了贸易和投资机会。他认为，塞浦路斯可以提供海事专业知识以及进入欧盟单一市场的渠道。塞浦路斯美国商会主席马里奥斯·卡皮里斯表示，该组织代表100多家大型美国公司和有美国资本参与的企业，其优先事项是吸引投资以及在能源和技术领域开展合作。

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