塞浦路斯将在2027年下一年度周期内再次获得欧盟团结机制的支持。塞浦路斯移民副部在第二份欧洲年度庇护与移民报告发布后表示，据Cyprus Mail报道。

移民压力与欧盟支持

欧盟委员会在报告中将塞浦路斯以及希腊、意大利和西班牙列为因过去几年非正规移民流动加剧而承受移民压力的国家。

从2025年7月至2026年6月，非法进入塞浦路斯的人数较此前12个月下降了34%。欧盟委员会将此主要归因于来自叙利亚的抵达人数减少，以及与黎巴嫩当局持续合作。

欧盟委员会提出了2027年团结机制，但其总体规模及各国的具体贡献仍有待欧盟确定。支持可包括重新安置、财政捐助、提供人员或其他业务援助。获得支持与一贯适用共同责任规则相关联。

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重新安置与遣返

2026年，塞浦路斯获同意进行1,200人重新安置。移民副部评估认为，这将有助于进一步减少寻求庇护者人数，并减轻该系统和基础设施的负担。

该副部还表示，塞浦路斯按人口和GDP比例计算拥有最多的遣返决定。根据其数据，该国位列欧盟五个成员国之中，这些国家完成了欧盟对第三国遣返总数的一半以上。

当局列出的优先事项包括严格控制抵达人数、加快审理申请、打击人口贩运网络、执行遣返决定，以及与原籍国和过境国合作。欧盟委员会还指出，塞浦路斯在实施《移民和庇护公约》方面取得进展，包括在普尔纳拉实施新的筛查程序、更新立法和行政框架、升级基础设施以及协调相关部门。

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