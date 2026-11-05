塞浦路斯议会通过了一项法律，规定对非欧盟国家公民的行政拘留案件，如果其被羁押期限超过六个月，须进行司法审查。根据《塞浦路斯邮报》报道，相关修改已纳入规范外国人入境、居留和遣返的《外国人与移民法》。

拘留期限最长18个月

此前，非欧盟国家公民可被行政拘留最长六个月。在特定情况下，该期限可再延长12个月——总计最长18个月。延期理由包括被拘留者缺乏配合，或从第三国获取必要旅行证件出现延误。

今后，在拘留超过六个月的情况下，必须签发人身保护令。

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投票与异议

39名议员投票支持该修正案。Elam和Alma两党投票反对。修改立法是为了使其符合欧盟指令，以及欧盟委员会关于塞浦路斯融入申根区相关义务的建议。

Alma党议员米哈利斯·帕拉斯凯瓦批评了一项规定：人身保护令申请将由移民局局长提出。他认为，矛盾之处在于，请求延长拘留的官员将同时提交此类申请。他警告可能出现法律复杂问题。Akel党议员阿里斯托斯·达米亚努援引现行欧盟指令，并强调欧盟法律优先于塞浦路斯立法。

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