以色列基尔亚特什莫纳市政府向高等法院提出申请，要求延长向当地企业发放战时补偿的期限。该市称，企业在疏散后尚未来得及恢复，国家就不再认定其经营损失，据《耶路撒冷邮报》报道。

11月4日，法官鲁思·罗嫩命令政府及其他被申请方在2027年1月4日前提交初步答复。这一决定并不意味着市政府的诉求获得支持，也不意味着将发放补偿。

围绕付款期限的争议

该申请质疑自2025年3月1日起终止所谓“红色路线”补偿资格的决定。这一机制为边境社区企业的经核实损失提供补偿。申请还质疑2025年6月30日这一日期，在此之前额外的临时补偿计划仍然有效。

市政府要求认定自2023年10月7日起至政府宣布敌对行动结束期间造成的损失，但至少应持续至2026年12月31日。作为替代方案，该市建议重新审议停止付款的日期，以及在后续军事限制期间获得补偿的资格。

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该市认为，允许居民返回并未恢复企业的客户基础、劳动力和收入。市政府称，在长期疏散后，企业面临客户流失、员工在其他地方找到工作，以及在收入恢复前重启运营的成本。

税务机关立场及恢复数据

税务局此前驳回了该市的要求。补偿基金主任阿米尔·达汉在9月24日的一封信中解释说，获得付款的资格取决于法律规定的条件，包括因军事限制而停止经营，而非战争在形式上结束。他表示，居民获准自3月1日起返回，因此停止经营这一条件已不再满足。

市政府还援引了2025年1月的一项政府决定，该决定允许部分撤离人员在临时安置地点停留至2025年7月7日。同时，达汉强调，延长在酒店的住宿时间并不会延长官方疏散期。

根据以色列议会研究与信息中心2026年1月的报告，基尔亚特什莫纳的活跃企业数量从2023年7月至8月的1242家降至2024年同期的881家。2025年，该数字增至1188家，但仍比战前水平低4.3%。2025年7月至8月的总营业额为8.6亿谢克尔，而2023年为7.78亿谢克尔，2024年为5.89亿谢克尔。该市指出，汇总数据不能证明每一家企业都已恢复。

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