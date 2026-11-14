澳大利亚橄榄球队主教练莱斯·基斯让卡特·戈登和罗布·瓦莱蒂尼重返“袋鼠军团”首发阵容，出战对阵苏格兰的国家锦标赛比赛。戈登将担任10号位，瓦莱蒂尼则将与哈里·威尔逊和弗雷泽·麦克赖特一同司职第三排。

据《卫报》报道，戈登在腿部骨折后复出，这也是又一次中断他进步的伤病。基斯认为，这名橄榄球运动员能够在关键的传锋位置站稳脚跟：自上届世界杯以来，澳大利亚队已经在该位置的首发阵容中使用过7名不同球员。

输给英格兰后作出调整

上周末参加了对阵英格兰比赛的德克兰·梅雷迪思没有进入对阵苏格兰一役的23人大名单。澳大利亚队将在遭遇三连败后迎来这场较量。

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两届约翰·伊尔斯奖章得主瓦莱蒂尼此前曾替补登场以加强比赛。如今，基斯让他重返6号位首发，寄望于他为球队带来势头的能力。

苏阿利伊将出任中锋

约瑟夫-奥库索·苏阿利伊将从左翼转至内中锋位置，并将再次与伦·伊基陶搭档。由于艾萨克·亨利的伤病结束了他的巡回赛征程，这已经是澳大利亚队中锋搭档连续第六次调整。

基斯期待伊基陶和苏阿利伊之间的默契，两人此前曾共同参加17场测试赛。这位教练还在苏阿利伊遭到批评后表示支持他，其中包括前英格兰国家队边锋克里斯·阿什顿的批评。澳大利亚队在最近三场失利中丢了138分。

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