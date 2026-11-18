中国正在南海西沙群岛的羚羊礁修建一条近3公里长的跑道。据Channel NewsAsia报道，卫星图像和专家评估显示，这一新设施可能显著加强北京在这片具有战略重要性海域的军事存在。

礁石上的新基础设施

根据战略与国际问题研究中心和洛伊研究所的数据，中国于2025年底在该礁启动了大规模疏浚和填海工程。洛伊研究所报告作者洛厄尔·包蒂斯塔表示，十个月内，中国在西沙群岛最小的前哨之一已变成一座岛屿，其规模可能与该群岛最大的环礁相当。

Planet Labs公司于9月拍摄的图像显示，有一处类似跑道的设施。10月17日的照片还显示了港口的基础。分析人士估计，这条跑道可在2027年年中前投入使用。

航空能力

根据CSIS的数据，羚羊礁跑道的规模与西沙群岛伍迪岛上的机场以及斯普拉特利群岛的三条跑道相近。日本情报公司Deep Dive的负责人邦吉·大原认为，这条跑道不仅能起降战斗机，还能起降运输机、加油机和轰炸机。

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包蒂斯塔指出，该新设施与斯普拉特利群岛和海南岛上的基础设施共同构成了南海的跑道、港口和传感器网络。分析人士还认为，羚羊礁可能扩大中国在越南沿岸附近的监视能力，并增强中国在重要航运航线附近的军事能力。

各方反应

中国、越南和台湾均对西沙群岛提出主权声索。1974年与越南发生短暂武装冲突后，中国开始对该群岛实施事实上的控制。北京称，岛上的工程是改善居民生活和工作条件以及发展当地经济所必需的建设。

越南8月称羚羊礁上的建设“完全非法”，并要求立即停止此类行动。亚洲海事透明倡议副主任哈里森·普雷塔特表示，跑道和港口将增加中国军事和准军事行动的能力，但其他东南亚声索国仍保有获取海洋资源的渠道和自身的前哨。

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