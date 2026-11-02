《南华早报》：中国在两家造船厂建造六艘071型舰

中国正在上海和广州两家造船厂同时建造或舾装六艘新的071型船坞登陆舰。其中四艘位于上海长兴岛的沪东中华造船厂，另外两艘位于广州CSSC Offshore & Marine Engineering Group旗下的龙穴造船厂，《南华早报》报道。

两家造船厂的生产

据《简氏战舰年鉴》称，上海的两艘舰艇分别于8月和10月下水，但尚未编入舰队服役。上海造船厂的另外两艘舰艇仍处于建造阶段。Naval News也曾报道两家造船厂并行生产071型舰艇，但未计入上个月在上海下水的另一艘舰艇。

071型舰艇用于运输军人、装甲车辆、直升机和气垫登陆艇。根据国际战略研究所《2026年军事力量对比》的评估，中国海军拥有八艘此类舰艇和四艘更大的075型直升机登陆舰。如果全部六艘新舰加入中国海军，071型舰艇的数量将增加75%，达到14艘。同时，消息来源指出，新舰投入使用的时间表及其是否将配属中国海军目前尚不清楚。

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关于台湾的评估

美国海军退役上校、前美国太平洋舰队情报主管吉姆·法内尔认为，在两家造船厂同时建造舰艇表明北京意图增强两栖作战能力。据他估计，额外六艘071型舰艇可运载3600至4800名海军陆战队员以及24艘气垫登陆艇。

布朗大学中国海战专家莱尔·戈德斯坦推测，在暂停数年后恢复建造，可能与对成熟设计的信心、造船优先事项的变化，或需要形成针对台湾两栖作战的可行方案有关。他还指出，额外的舰艇可能增强中国在东海和南海行动的能力。

五角大楼于2025年12月发布的中国军事实力报告指出，中国海军几乎肯定不具备对台湾发动大规模攻击所需的足够常规空运和海运能力。同时，中国舰队继续使用商用滚装渡轮进行训练，五角大楼评估称，这表明其正努力将军民两用民用船只纳入两栖作战行动。

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