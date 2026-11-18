中国和另外五个国家在土耳其举行的Cop31气候峰会上加入了将全球核电容量增至三倍的承诺。支持这一目标的国家总数增至39个。正如《The National》报道，在伊朗战争背景下，亚洲最大的能源进口国正在加快发展核电，这场战争暴露了它们对波斯湾国家石油和天然气的依赖。

亚洲正在建设大多数新反应堆

据全球能源监测机构（Global Energy Monitor）数据，全球在建的91吉瓦核电容量中，有66吉瓦位于亚洲。这占全球总量的73%，且超过该地区现有核电容量占比的两倍。

亚洲国家对经由霍尔木兹海峡运输的供应的依赖，对波斯湾出口国尤为重要。根据美国能源信息署的数据，2024年，亚洲国家购买了经该海峡运输的84%的石油和凝析油，以及83%的液化天然气。

日本、韩国和越南的计划

日本在冲突前有93%的进口原油经由霍尔木兹海峡运输，目前正寻求重启更多反应堆。韩国加快了五台停运发电机组的维护工作，越南则批准建设两座反应堆。菲律宾也在考虑启用一座建于20世纪70至80年代、从未运行过的核电站。

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日本首相高市早苗提议建立一个亚洲版国际能源署，以协调石油储备和紧急释放储备。她还呼吁加强与波斯湾生产国的能源联系。

影响的是天然气，而不是石油

国际能源署预测，到2030年，全球核电发电量将平均每年增长2.8%，增速是此前五年的两倍以上。该机构估计，中国将新增近30吉瓦容量，印度的核电发电量将每年增长15%。

与此同时，对波斯湾国家出口的影响不会立即显现。核电在发电领域主要直接与天然气竞争，而石油需求在很大程度上由运输和工业决定。国际能源署预计，在本十年内，中国的燃气发电将每年增长约5%，印度将增长9.7%。

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