中国和新加坡同意扩大企业获得人民币融资的渠道，包括用于与第三国开展贸易交易。相关措施在新加坡举行的双边合作联合委员会会议上宣布，该会议由新加坡副总理颜金勇和中国国务院副总理丁薛祥共同主持，Euronews报道。

新的融资机制

新加坡金融管理局和中国人民银行将重组现有的人民币融资安排，该安排以两国央行之间的货币互换协议为基础。其中一项机制将使获授权金融机构能够获取人民币，用于更广泛的信贷业务。

这尤其包括为与其他国家的贸易、日常运营支出和投资提供融资。资金将按一个月、三个月或六个月期限提供。另一项机制将继续为新加坡的金融机构提供人民币备用融资。

双方还计划扩大可作为借款担保品的资产清单。是否接受中国国债作为抵押品的问题仍在讨论中。两国央行正在研究连接快速支付系统的可能性，以便进行两国之间的小额转账。新加坡金融管理局未宣布增加可获得融资的总额。

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更广泛合作的一部分

这些金融安排是涵盖金融、贸易、技术和医疗保健领域的29项协议和倡议组成的一揽子计划的一部分。其中包括新的安排、现有机制的延期以及进一步工作的提议。

中国正鼓励企业在国际贸易和投资中更积极地使用人民币，人民币也被称为元。根据澳大利亚储备银行的一项分析，以人民币结算的中国贸易占比从2021年的不足20%上升至约35%。与此同时，该货币在全球外汇储备中占比不足2%。

新加坡和中国还计划支持寻求在彼此股票市场上市和融资的企业。此外，两国宣布计划在新加坡、天津生态城和中国北方的雄安新区之间建立一条经济走廊。

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