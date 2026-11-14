中国和美国于11月13日举行了贸易委员会首次会议，讨论降低关税、农产品贸易及其他双边问题。中国商务部表示，据Channel NewsAsia报道。

中国商务部表示，双方就落实此前中美经贸磋商成果进行了坦诚、深入和建设性的意见交流。议题包括关税、按照300亿美元对300亿美元方案相互削减关税的协议，以及农产品贸易。

贸易委员会的后续工作

中国商务部没有报告首次会议后达成任何具体协议。同时，该部指出，北京和华盛顿将继续利用贸易委员会解决贸易问题、扩大合作并减少未解决事项的数量。

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关税与农产品采购

在中国国家主席习近平与美国总统唐纳德·特朗普9月于华盛顿举行峰会后，双方提出了一项价值600亿美元的相互削减关税方案。其中包括中国在2024年进口的约170亿美元美国农产品，但该计划尚未最终完成。

根据路透社对海关数据的分析，中国今年采购美国农产品（大豆除外）可能降至七年来的最低水平。尽管双方已达成协议，到2028年前每年采购170亿美元的产品，仍可能出现这一情况。北京多次呼吁华盛顿落实600亿美元的关税削减协议，并称这是增加采购美国农产品的前提条件。

白宫表示，唐纳德·特朗普将于周四在深圳举行的亚太经济合作组织论坛期间与习近平会面。

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