中国和美国在北京举行了首次农产品贸易谈判，谈判是在新成立的中美贸易委员会框架内进行的。会议于周一和周二在农业工作组首次会议期间举行，阿纳多卢通讯社报道。

监管与市场准入

双方讨论了农产品监管、市场准入和贸易问题。该部表示，双方进行了坦诚、深入和建设性的意见交流，并按照两国领导人达成的共识进行。

该部还表示，双方将通过工作组继续沟通，以处理农业领域的相互关切，并支持中美经贸关系稳定和可持续发展。

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北京对关税的立场

此外，中国外交部发言人郭嘉昆表示，北京反对关税战和贸易战，他称这些做法不符合任何一方的利益。他是在回答有关中国过剩产能的说法，以及有关美国可能对中国和其他国家加征关税的报道时作出这一表态的。

郭嘉昆呼吁在平等、相互尊重和互利的基础上通过协商解决此类问题。他称有关过剩产能的说法是错误论调，并表示中国反对将这一问题作为政治操弄的借口。

双方于2026年5月美国总统唐纳德·特朗普与中国国家主席习近平在北京举行的峰会上同意成立贸易委员会。该委员会于9月底开始运作。

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