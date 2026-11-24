中国和土耳其在联合国气候峰会COP31期间商定实施价值150亿美元的清洁能源项目。峰会首日，两国在伊斯坦布尔举办了中土绿色商业论坛，数百名来自两国企业和政府的代表参加了论坛。几天后，两国在安塔利亚签署了相应备忘录。

中国企业亮相峰会

据《日本时报》报道，COP31中国馆举办了多场活动，超过十家中国领先企业参与其中。太阳能设备制造商隆基绿能科技展示了面向数据中心的储能系统业务，宁德时代介绍了如何减少其电池的碳足迹，一家国有能源公司则展示了在东南亚的大型水电项目。

COP31主席任期的主要成果之一，是超过75个国家承诺加快电气化进程。该报称，中国清洁技术制造商将在落实这一承诺中发挥重要作用。

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出口与生产本地化

今年，中国电动汽车、电池及其他清洁技术的出口额超过1万亿元人民币，约合1500亿美元。该报指出，这一出口规模可使全球碳足迹减少相当于巴西年度排放量的数量。

随着国内市场需求增长放缓，以及美国、欧盟和其他国家实施贸易限制，中国企业正日益积极地在海外寻找合作伙伴。特别是，中国电动汽车的关税在欧盟可高达45%，在美国可高达100%。

隆基已在美国和东南亚拥有生产基地，尽管其大部分太阳能电池板仍从中国供应。风力涡轮机制造商明阳智能集团也正在就新工厂选址作出最终决定，此前英国当局以国家安全为由阻止了该公司在苏格兰建设工厂的计划。

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