中国和越南完成了在北部湾举行的又一次联合海军巡逻。北部湾位于南海西北部。巡逻持续了32小时，舰艇航行了351海里，约650公里。

舰艇与演练

两艘中国056A型轻型护卫舰——“梧州”舰和“恩施”舰——以及两艘越南海军舰艇参加了巡逻。越南舰艇的名称未被公布。据《南华早报》报道，周五，四艘舰艇沿中越海上边界以两列平行纵队航行。

双方轮流指挥编队，并交换了舰艇航向和航速数据。周六，双方演练了搜救行动，模拟两艘渔船涉入紧急情况。舰艇还按照商定的轮流指挥方案，以单纵队、横队和双纵队编队进行机动。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

第41次联合巡逻

此次出航是根据中国和越南国防部门于2005年签订的协议进行的第41次联合巡逻。自2006年以来，两国一直在北部湾开展定期联合海上巡逻，平均每年两次。此外，双方还每年两次开展海警巡逻，重点是海上执法和渔业管理。

排水量为1440吨的中国056A型轻型护卫舰用于反潜作战、近海防御和搜索潜艇。它们配备拖曳声呐系统、轻型鱼雷、短程反舰导弹和一门76毫米舰炮。尽管双方在南海的领土主张存在争议，两国的军事接触仍在继续。

关注我们在