中国、日本和韩国在菲律宾马尼拉举行的第29届东盟与中日韩领导人会议上讨论了地缘政治动荡对东亚和东南亚稳定的影响，并呼吁加强合作。阿纳多卢通讯社报道了这一消息。

地区经济面临的风险

担任东南亚国家联盟主席的菲律宾总统费迪南德·马科斯二世表示，数千公里外发生的事件已经通过食品和能源价格上涨影响到该地区。他表示，东盟与中日韩领导人会议机制能够制定切实措施和金融机制，以保护经济稳定。

马科斯指出，冲突、供应中断、金融不确定性和自然灾害正给该地区国家的经济带来新的压力。他呼吁确保区域合作的成果能让民众切实感受到。

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呼吁加强协作

日本首相高市早苗表示，这一机制框架内的合作增强了各国的自主性和韧性。她称，应对自然灾害和打击有组织犯罪是具有前景的合作方向，并重申支持东盟的中心地位和团结。

韩国总统李在明强调，与近三十年前东盟与中日韩领导人会议机制建立时相比，国际政治和经济形势已变得更加复杂且更难预测。他呼吁增强该地区应对复杂危机及在危机后恢复的能力。

中国农业部长张朱也警告称，地缘政治紧张局势正在加剧，全球经济增长正在放缓，风险也在累积。他将能源供应、粮食安全和供应链稳定列为挑战，并呼吁各国加强相互信任。

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