中国正在港口城市大连建造其第四艘航空母舰，目前编号为Type 004。新加坡南洋理工大学高级研究员科林·科表示，该舰可能于2027年下水。同时，其服役可能需要五到十年时间，Defense News报道。

尺寸与舰载机联队

根据战略与国际问题研究中心的数据，截至10月，这艘未完工舰艇的船体长约322米、宽46米。CSIS称，Type 004明显大于中国海军现役任何其他级别的水面作战舰艇。

智库Defence Priorities亚洲项目主任表示，该航母部署后可搭载75至90架飞机。科林·科指出，新舰将略大于目前中国舰队中最大的航空母舰“福建舰”。

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核动力系统

分析人士估计，Type 004将配备核动力系统。科认为，这将为电磁飞机弹射系统提供更多能源，使其能够在不减少有效载荷的情况下加快起飞，并在加油后支持快速重复执行战斗飞行任务。

康奈尔大学教授戴维·西尔比表示，核动力装置实际上将赋予该舰无限航程，并使其能够在全球范围行动，而无需传统动力航母所需的油轮支援。据他评估，Type 004的尺寸将与美国尼米兹级和福特级航空母舰相当，并且可能搭载多达100架飞机。

台北战略博弈与军事研究委员会主席亚历山大·黄推测，第四艘航空母舰可能部署在中国北部，而中国另外三艘航空母舰位于该国南部。他表示，Type 004还可能用于训练、维护和作战行动。

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