10月，中国从波斯湾生产商进口了1970万吨原油，不包括伊朗。这比9月增加42.4%，也是自OilPrice所称的对伊战争开始以来的最高水平。

连续第四个月增长

《南华早报》根据公布的中国海关数据进行的计算显示，10月是海湾国家对华石油供应连续第四个月增长。根据这些估算，该地区生产商提供了中国当月长期合同石油供应总量的近一半。其供应量接近战争开始前记录的水平。

中国进口的增长与原油经霍尔木兹海峡的运输恢复同步。与此同时，海湾国家生产商下调了面向亚洲供应的原油品种价格，以在运费创纪录高位的背景下吸引买家。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

中东石油价格下降

来自中东的供应增加削弱了Dubai和Murban报价。10月底，随着该地区的运输恢复，并在个别日子达到战前水平，中东石油现货货物价格下跌。

11月初，沙特阿美将其旗舰油种Arab Light面向亚洲买家、于12月装船的价格下调了每桶2美元。相对于Oman/Dubai均价的贴水为每桶6.50美元，是自2020年5月以来相对该基准的最大降幅，当时COVID-19疫情仍在持续。

关注我们在