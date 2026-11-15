尽管美国总统唐纳德·特朗普多次亲自向中国国家主席习近平提出请求，中国仍未就两名被华盛顿认定为遭不当拘押的美国人的命运与美国展开对话。《国会山报》援引知情人士报道称，特朗普可能会在11月18日至19日于中国深圳举行的亚太经合组织峰会期间与习近平会晤时再次提出这一问题。

两名被拘押的美国公民

这两人分别是已被监禁两年多的地震学家尤林·陈，以及6月被拘押的研究人员明·曾。陈被指控从事间谍活动，而曾尚未被起诉。两起案件均由中国国家安全部负责。

10月，明·曾因脱水、胃部疾病及其他健康问题住院。他的妻子西尔维娅·曾表示，她担心丈夫的身心状况，并呼吁美国总统要求立即无条件释放他。曾的支持者认为，在正式提出指控之前，争取其获释的机会可能仍然存在。

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北京和华盛顿的立场

美国国务院认定两名美国人均遭不当拘押。美国政府评估认为，这意味着针对他们提出的指控或怀疑没有依据。中国驻华盛顿大使馆否认了这一说法，称陈和曾涉嫌实施危害中国国家安全并违反中国法律的行为。

10月，美国国务院在针对中国的旅行建议中加入了美国人遭不当拘押的风险指标。目前，中国的旅行建议为第二级，要求旅行时提高警惕。美国众议院和参议院9月提出的两党决议呼吁将警告级别提高至第三级，并评估中国是否符合不当拘押国家支持者的标准。

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