中国发布了一份关于加强全球外层空间治理的立场文件，其中呼吁防止太空军备竞赛。据阿纳多卢通讯社报道。

文件指出，太空探索成果应惠及所有国家。文件还称，现有的航天领域国际法律框架落后于空间科学、技术及其广泛应用的快速发展。

太空安全风险

文件称，太空军备竞赛风险以及外层空间转变为新的冲突战场，是对太空安全最严重的威胁和挑战。加强全球外层空间治理被定义为人类面临的紧迫问题，也是所有国家的共同责任。

中国呼吁各国遵守主权平等、国际法和多边主义方针。文件还提出，应维持太空发展与安全之间的平衡，以及太空活动稳定性与可持续性之间的平衡。

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透明度与联合国的作用

北京呼吁确保公平、非歧视性地进入外层空间，发展研究和技术创新，并尊重所有国家的权利和安全利益。文件还提到，应对进攻性军事政策，提高透明度以减少误解，规范商业航天活动，并深化国际合作。

中国强调，联合国必须继续作为全球外层空间治理的主要渠道。文件还呼吁重申不以武力威胁或使用武力攻击空间物体的原则，以避免在太空发生武装冲突。

该文件发布前，美国空军部长特洛伊·迈因克上月在一次国防会议上表示，美国太空军拥有用于控制外层空间的轨道武器，能够保护美军免受敌对行动侵害。

此外，中国周五从山西省太原卫星发射中心发射了一颗地球遥感卫星。据国家通讯社新华社称，该卫星将用于土地调查、产量评估、防灾和灾后救援。

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