中国公布了2026年至2030年国家国防教育五年计划，计划扩大对中小学生、新兴行业从业者以及城乡居民的覆盖范围。该文件由执政的中国共产党宣传部和中央军委国防动员部联合发布。

据《南华早报》报道，第十五个五年计划明确了政治目标、七项主要工作方向和实施机制。该文件全文尚未公开发布。

用于国防教育的人工智能

据国家通讯社新华社报道，该计划的一项显著特点将是借助数字技术和人工智能实现国防教育现代化。当局计划开发专门的教学材料和用于训练模型的数据集，并支持面向国防领域的基础大模型。

该计划还 предусматривает使用专用模型开展课堂教学和军事实践，普及科学和国防知识，并培训国防技能。将为青年举办全国国防素养竞赛和智能无人系统应用竞赛。

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学校、社区和地方活动

该计划将教育机构中的国防教育与推广兵役相结合，并覆盖学校教育的所有阶段。已宣布的任务包括建设教育基地、培训专业人员、使用数字资源，以及协调军事资源开展宣传教育工作。

国防教育计划不仅在学校和军事营地推广，还将覆盖政府机构、企业、城市社区、村庄、网络空间以及新兴行业从业者。还建议将其纳入地方文化、科学和健康活动，包括城市间足球联赛、村际比赛和纪念仪式。

近年来，中国一直在加强国家国防教育项目。目前的做法包括对学生进行军事训练、将相关主题纳入课程，以及面向公众开展活动。

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