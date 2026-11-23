中国公布了一项到2030年现代化养老和儿童服务设施及服务的计划。该文件 предусматривает对基础设施的投资并提高服务质量，以使服务供给更好地符合人口需求，据《日本时报》报道。

该计划发布在中国国家发展和改革委员会网站上，由负责民政、卫生和教育的部门共同制定。

养老服务目标

根据该文件，到2030年，护理床位应占养老机构全部床位的73%。社区养老服务设施的覆盖率计划提高至70%。

当局还计划改造约2000家陈旧的国营养老院。这些项目将由中央预算、地方政府专项债券和商业贷款提供资金。该计划还规定加强对这类机构预付款的监管，以打击欺诈。

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支持托育服务

为扩大托育服务能力，中国计划将服务中心网络覆盖至所有地级市。三岁以下儿童的入托率应比2025年的水平提高6个百分点。

该计划支持改造或扩建幼儿园，以开设面向两至三岁儿童的班组。还将鼓励雇主利用自有场所组织工作场所托育服务。

人口背景

近年来，中国当局推出了家庭补贴、托育支持以及降低与分娩相关医疗费用的措施。与此同时，该国出生人数仍在持续减少。

2025年，中国人口连续第四年减少，出生率降至历史最低水平。同年，老年人口抚养比首次超过少儿人口抚养比，这意味着劳动年龄人口供养的老年人多于儿童。

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