中国确认，正在讨论中国国家主席习近平、美国总统唐纳德·特朗普与俄罗斯这个侵略国的总统弗拉基米尔·普京可能举行的会晤。中国外交部发言人毛宁表示，北京正就三国元首会晤与有关各方保持沟通。据《卫报》报道，此次会晤可能于本月在深圳举行的亚太经合组织峰会期间举行。

有关乌克兰的立场

史汀生中心中国项目主任孙韵认为，俄罗斯可能利用这样的峰会，使中国和美国的立场更接近莫斯科在针对乌克兰战争问题上的立场。与此同时，美国前国务院高级官员丹尼·拉塞尔表示，特朗普的顾问曾告诫他，不要在这些谈判期间讨论乌克兰问题。

总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，乌克兰情报部门掌握的数据显示，俄罗斯正在准备对能源基础设施、第聂伯河上的桥梁以及民用设施发动新的打击。他强调，乌克兰空军和乌克兰武装部队正在为防御做准备，并再次呼吁盟友尽快向基辅移交用于美国“爱国者”系统的导弹。

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对基辅的袭击与安全保障

基辅市长维塔利·克利奇科表示，周六俄罗斯的导弹袭击损坏了基辅的一栋住宅楼。基辅市军事管理局称，两人受伤，一栋设有幼儿园的建筑受损。袭击发生后，官员警告首都居民面临再次遭受打击的风险。

泽连斯基还表示，乌克兰需要明确规定的保障，说明一旦俄罗斯再次发动攻击，伙伴在战后的安全支持将如何运作。他是在盟友就乌克兰安全与重建问题在布鲁塞尔举行两天会谈后作出这一表态的。乌克兰、俄罗斯和美国计划于下周在阿布扎比举行三方和平谈判，这将是自2月以来的首次谈判。

乌克兰谈判代表团团长鲁斯捷姆·乌梅罗夫表示，美国、英国、法国、德国、欧盟、世界银行以及美国投资公司贝莱德的代表参加了布鲁塞尔会谈。各方尤其讨论了俄罗斯对乌克兰和整个欧洲构成的威胁，以及共同应对这些威胁的步骤。

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