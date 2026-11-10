OilPrice：中国计划2026年投入9400亿美元用于能源转型

据OilPrice报道，中国计划在2026年投资约9400亿美元，用于发展低碳能源、新增发电能力和基础设施。相当一部分资金将用于扩建电网，以及建设整合太阳能和风力发电所需的系统。

低碳能源的占比

由与政府有关联的分析机构中国企业改革与发展研究会编写的《全球能源转型报告》显示，截至2025年底，低碳能源占中国已安装发电容量的60.1%。去年，中国还占全球新增替代能源投产容量的63.6%。

2025年，中国低碳能源发电量达到3.99万亿千瓦时，占总发电量的38.3%。截至9月底，全国太阳能和风电站的累计装机容量超过20亿千瓦。其中，太阳能发电为13.1亿千瓦，风电为另外7亿千瓦。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

重点发展电网

今年前九个月，中国新增1.7亿千瓦太阳能和风电装机容量。与此同时，这类项目的快速建设伴随着设备行业产能过剩、激烈竞争，以及因需求不足或输电能力不足而限制向电网送电等问题。

国际能源署估计，中国今年对扩建电网及相关基础设施的投资为1400亿美元。该国最大的电网运营商国家电网公司预计到2030年投资高达5740亿美元。这比截至2025年的前五年固定资产支出高出40%。

中国生产全球超过80%的太阳能电池板组件和约70%的风电设备。尽管可再生能源发电迅速扩大，今年上半年，燃煤电站仍占全国发电量的49.7%。

关注我们在