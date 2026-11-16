中国计划到2030年为中小学生普及人工智能素养——《日本时报》

中国计划到2030年让中小学生普遍掌握人工智能知识：从低年级的基础概念，到在项目中使用复杂工具和开展批判性思维。《日本时报》报道。

在有近2亿名儿童就读小学和中学的国家，人工智能正越来越积极地融入教学。自2024年以来，中国教育部一直鼓励学校开设人工智能课程、培训教师并开发试点项目。

地区项目与支出

近一半的中国省份和直辖市已经推出强制性的“人工智能加教育”计划。在上海，每个年级每年安排至少30小时的人工智能技能培训。北京市政府计划利用人工智能监测学生健康状况，并建立100所示范学校。

宁夏和甘肃计划在2027年前将人工智能素养纳入学校入学考试。在云南省，计划使用人工智能对1.4万个班级的课程进行录制和分析。对100多份政府采购文件的分析显示，过去一年里，当局已承诺至少拨款3100万美元，用于教室设备、教师培训和学习平台。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

不同的应用模式

在拥有2000多名学生的私立北京新英才学院，学校建立了自己的人工智能、机器人技术和编程课程。13岁的学生彭高迪表示，他借助人工智能创建了200多个应用程序，其中包括一个提交家庭作业的平台和一个出售二手物品的交易平台。

与此同时，在安徽省阜南县的一所农村学校，人工智能被用于缓解合格教师短缺问题。校长杨天亮表示，学生通过平板电脑上的个性化课程学习，人工智能代理会向他们提问，而不是立即给出答案。该校使用阿里巴巴的Qwen模型，以及字节跳动和Z.AI的研发成果。

对依赖性的担忧

中国目前尚未制定统一的人工智能素养评估标准，因此学校正在尝试自己的方法。一项针对近2.7万名中国青少年的研究将使用人工智能与家庭作业成绩提高18%联系起来，但也与六个月内月度考试成绩下降20%联系起来。研究作者未确定因果关系。

另一项覆盖全国、涉及超过32万名学生的调查发现，人工智能既带来教育益处，也存在依赖风险和削弱独立思考的风险。每周至少使用人工智能三次的学生，其记忆力、理解力、分析能力和创造力指标低于使用频率较低的学生。

关注我们在