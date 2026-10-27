中国展示未预先通知军方的导弹发射画面——南华早报

中国国营电视台央视（CCTV）发布了一段在山区进行导弹发射的短视频，参与演习的军人事先未被告知此事。据《南华早报》报道。

导弹发射画面

央视没有透露演习的其他细节。据该报报道，视频中可能拍摄到了一枚“东风”系列导弹，其名称意为“东风”。

视频发布当天，中国共产党第五次全体会议在北京开幕，会议 посвящена дисциплины и лояльности вопросам。 这是本月以来第二次国家媒体在未事先通知军方的情况下展示演习画面。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

10月11日发布的上一段视频包含DF-26中程弹道导弹发射画面。据《南华早报》报道，这些导弹能够抵达美国领土关岛。

台湾周边背景

央视曾表示，先前的演习是在中国东南部国庆节假期期间举行的。该报推测，所指的是福建省——距离台湾最近的中国大陆省份。该视频还展示了一条关于捍卫国家统一的口号。

视频发布与美国和日本举行的“利剑”演习时间重合，该演习聚焦台湾周边可能发生的危机。周日，军事刊物《解放军报》呼吁中国军人加强快速反应能力，以应对与台湾独立有关的重大事件。

关注我们在